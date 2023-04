Ucraina ultime notizie. Gb: «A Bakhmut gli ucraini costretti a ritiri ordinati»

8:43 Isw, Mosca ha una capacità offensiva limitata

L’esercito russo non è più in grado di condurre operazioni offensive simultanee in più direzioni e sta concentrando i suoi sforzi sulla città di Bakhmut, nell’Ucraina orientale: lo scrive l’Istituto per lo studio della guerra (Isw), come riporta Unian. Gli esperti del centro studi statunitense citano il vice capo della direzione operativa principale dello stato Maggiore ucraino, Oleksiy Gromov, secondo il quale le truppe russe sono state trasferite da Avdiivka all’area della città assediata. Ed è a Bakhmut che la Russia concentra adesso la sua offensiva. «La dichiarazione di Gromov conferma la valutazione di lunga data dell’Isw, secondo cui le forze armate russe nella loro forma attuale non sono in grado di condurre campagne offensive simultanee su larga scala in più direzioni», sottolinea l’Istituto.

Gli analisti dell’Isw suggeriscono inoltre che il Cremlino tenterà di utilizzare l’arresto del giornalista del Wall Street Journal Evan Hershkovich per ottenere concessioni dagli Stati Uniti. Secondo il think tank americano, Vladimir Putin avrebbe approvato personalmente l’arresto del giornalista e il coinvolgimento nella decisione del presidente russo potrebbe indicare che il Cremlino «cercherà di utilizzare l’arresto come leva per ottenere concessioni dagli Stati Uniti».