Ucraina ultime notizie. Ue dà ok a prestito 1 mld a Kiev e congela 13,8 mld beni oligarchi russi

15:31 Isw: Minsk concede spazio aereo a Mosca per non entrare in guerra



Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko continuerà a concedere alle forze russe l’accesso al suo spazio aereo, in modo da dimostrare il suo sostegno al leader del Cremlino Vladimir Putin senza però entrare in guerra. Lo afferma il bollettino giornaliero dell’Institute for the study of war (Isw). Secondo il think tank americano, “la possibilità di un coinvolgimento diretto bielorusso nella guerra rimane basso a causa dell’effetto che potrebbe avere sulla stabilità e anche la sopravvivenza del regime di Lukashenko”.

L’Isw ricorda che il vice capo di stato maggiore ucraino Oleksiy Gromov ha riferito il 7 luglio della decisione bielorussa di trasferire alla Russia l’uso del campo d’atterraggio di Pribytki nell’oblast di Gomel. Intanto l’Hajun project ha segnalato l’11 luglio che un aereo russo di ricognizione Awacs è entrato per la prima volta nello spazio aereo bielorusso il 4 aprile.

Fra il 10 e l’11 luglio le autorità bielorusse hanno decretato limitazioni di volo al confine con l’Ucraina, nell’area che viene pattugliata dall’Awacs. Prese insieme, nota l’Isw, queste informazioni indicano come Lukashenko “stia cercando di fornire supporto alla guerra di Putin in Ucraina senza un intervento militare diretto bielorusso, rispondendo così alle pressioni di Putin”.