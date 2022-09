Ucraina, ultime notizie. Kiev avanza ancora: Zelensky vuole «liberazione completa». Oggi assemblea Onu

7:07 Aiea, ripristinata 2/a linea elettrica di riserva a Zaporizhzhia

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha dichiarato che è stata ripristinata la seconda linea elettrica di riserva per l’alimentazione della centrale nucleare di Zaporozhye. «È stata ripristinata una seconda linea elettrica di riserva per la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, consentendo all’operatore di mantenere una linea di riserva mentre l’altra fornisce all’impianto l’elettricità esterna di cui ha bisogno per il raffreddamento del reattore e altre funzioni di sicurezza essenziali durante l’arresto», ha dichiarato l’agenzia in un comunicato sul suo sito web, secondo quanto riporta Tass.

L’ultima delle unità di potenza operative della centrale, la sesta, è stata fermata domenica a causa di danni alle linee elettriche ad alta tensione, attraverso le quali l’elettricità generata nella stazione viene fornita alla rete. L’unica linea elettrica funzionante va verso i territori controllati da Kiev, ma le autorità della regione di Zaporizhzhia, afferma la Tass, hanno dichiarato che non ha trasmesso energia per diversi giorni. La quinta unità di potenza della centrale nucleare è stata fermata per motivi analoghi.