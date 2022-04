Ucraina ultime notizie. Blinken e Austin, visita lampo a Kiev. Mosca, «in fiamme deposito carburante a Bryansk»

8:35 Blinken: Mosca non ha raggiunto i suoi obiettivi

«Vediamo che la Russia non ha raggiunto gli obiettivi che si è posta». Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una conferenza stampa in Polonia, di ritorno da Kiev dopo un colloquio di circa tre ore con Zelesnky. «La strategia è una massiccia pressione sulla Russia e un massiccio sostegno per l’Ucraina», ha aggiunto ribadendo la posizione di Washington.

Blinken è arrivato a Kiev ieri su un treno dalla Polonia. «Non abbiamo visto nulla lungo il percorso e a Kiev siamo andati direttamente al Palazzo presidenziale. Ma per le strade della città abbiamo visto la gente, prova del fatto che la battaglia per Kiev è stata vinta», ha riferito nella conferenza stampa che ha tenuto in una località di cui non è stato reso noto il nome in Polonia, poco oltre il confine.