Ucraina ultime notizie. A Kiev bombardato edificio residenziale di 10 piani, almeno 2 morti

7:12 Zelensky, negoziati riprendono, sforzi per una pace onesta

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky afferma che i colloqui tra le delegazioni ucraine e russe proseguiranno nel corso della giornata di oggi. Parlando in un video, Zelensky ha affermato che la delegazione ucraina ha svolto un buon lavoro durante i colloqui di ieri. Non ha fornito ulteriori dettagli. Il presidente ucraino ha detto di aver parlato con il primo ministro israeliano Naftali Bennett come parte degli sforzi per «porre fine rapidamente alla guerra» e raggiungere una «pace onesta». Bennett, che ha cercato di mediare una soluzione pacifica, ha anche parlato lunedì con il presidente russo Vladimir Putin.

Zelensky ha menzionato una dipendente della TV di stato russa che ha interrotto il principale programma di notizie serali su Russian Channel 1 correndo in uno studio con un poster contro la guerra in Ucraina. La donna è stata poi arrestato dalla polizia.

Il presidente ucraino si è rivolto di nuovo ai soldati russi, esortandoli a smettere di combattere. «Vi sto offrendo una possibilità di sopravvivere», ha detto. Nel tentativo di sostenere l’economia gravemente martoriata dalla guerra, Zelensky ha annunciato un piano per ridurre drasticamente le tasse per le imprese.