Ucraina ultime notizie. Berlino autorizza la Polonia a consegnare 5 Mig-29 a Kiev. Mosca, a Bakhmut difensori circondati

17:11 Human rights watch, “A Kherson torture orribili ai civili”

Nuove prove mostrano che le forze russe hanno illegalmente detenuto e torturato i civili a Kherson, in Ucraina meridionale, durante l’occupazione tra marzo e novembre 2022. Lo rende noto oggi Human Rights Watch sul suo sito. “Le forze di occupazione russe hanno compiuto torture terrificanti e altri abusi contro i residenti di Kherson nel centro di tortura di via Teploenerhetykiv e in numerose altre strutture di detenzione, come quella in via Perekopska”, ha dichiarato Yulia Gorbunova, ricercatrice sull’Ucraina di Human Rights Watch.

Secondo il report, le forze russe a Kherson sembravano adottare uno schema simile nel trattamento dei civili durante tutta l’occupazione: perquisivano aggressivamente un’abitazione, trattenevano una o più persone con diverse accuse. Diversi detenuti hanno riferito che i russi hanno picchiato e minacciato loro o i loro parenti, compresi gli anziani. I soldati della Federazione coprivano poi gli occhi o la testa delle persone prese in custodia con un cappello o una borsa e le costringevano a salire su un veicolo. E li portavano nei centri di detenzione a Kherson e dintorni. Dodici di questi ex detenuti e dieci familiari hanno raccontato di aver subito torture o di aver assistito alle torture di altri detenuti, che in tre casi hanno portato alla loro morte.

Quando l’esercito russo si è ritirato da Kherson nel novembre 2022, ha portato con sé alcuni civili detenuti: tra questi ci sono tre uomini, i cui familiari sono stati intervistati da Human Rights Watch. Due sono stati rilasciati ma non hanno potuto abbandonare le aree ancora occupate. I russi hanno anche trasferito illegalmente e fatto sparire con la forza un’attivista detenuta da Kherson a Simferopol, in Crimea, dice il rapporto, le autorità russe non hanno fornito informazioni sulla sua sorte e l’hanno trattenuta in isolamento senza concederle l’accesso a un avvocato. “Cinque mesi dopo che esercito russo si è ritirato da Kherson e dalle aree circostanti, stiamo ancora solo scalfendo la superficie delle loro atrocità, e il trattamento ricevuto dai civili ucraini nei loro racconti è sempre più allarmante”, ha detto Gorbunova.