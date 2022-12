Ucraina ultime notizie. Kiev continua attacchi con droni in territori russi. Gli Usa prendono le distanze

Kiev continua ad attaccare obiettivi in Russia con i droni. Martedì sera sono scattate le sirene d’allarme nell’aeroporto militare già preso di mira nei giorni scorsi, a centinaia di km dal confine con l’Ucraina. Gli Stati Uniti precisano che non hanno fornito all’Ucraina armi per colpire la Russia e che l’Amministrazione Biden non sta incoraggiando Kiev a condurre attacchi oltre i suoi confini. Mosca esclude prospettive per colloqui di pace