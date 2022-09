Ucraina ultime notizie. Kiev: dopo controffensiva Mosca vuole negoziare. Von der Leyen, «Ucraina avrà accesso a mercato unico Ue»

9:23 Kiev, «russi interrompono internet mobile in Lugansk»

La Russia ha ordinato all’operatore di telefonia mobile locale di interrompere la connessione internet mobile ai residenti rimasti nel Lugansk per “motivi di sicurezza”, come ha spiegato il governatore in esilio Sergiy Gaidai. Secondo il quale le forze russe continuano ad affermare che nella regione non sta accadendo nulla di “minaccioso”. Nel frattempo, le code ai checkpoint sono in aumento da diversi giorni. In particolare, sul tratto dell’autostrada Starobilsk-Luhansk, ci sono circa trecento auto civili, per lo più con targa della regione di Kharkiv. Ma - spiega Gaidai - “la maggior parte dei veicoli sono rimorchi carichi di beni saccheggiati e guidati da personale militare russo”.