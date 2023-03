Ucraina, ultime notizie. Kiev, danni ambientali per oltre 50 miliardi euro

07:07 Von der Leyen dagli Usa, ’sostegno a Kiev finché necessario’



“Con il presidente Biden abbiamo parlato delle sanzioni contro la Russia. Dopo dieci pacchetti di sanzioni il focus ora è sulla attuazione e sulla prevenzione dell’aggiramento” delle misure. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine del vertice con il presidente degli Usa Joe Biden sottolineando che “il messaggio complessivo resta il sostegno all’Ucraina finché necessario’ Nella dichiarazione comune i due leader ricordano che “gli Stati Uniti e l’Unione Europea stanno lavorando per garantire all’Ucraina il sostegno di sicurezza, economico e umanitario di cui ha bisogno per tutto il tempo necessario. Abbiamo collaborato per fornire alle forze armate ucraine l’equipaggiamento militare e l’addestramento necessari per difendersi dall’aggressione russa. Insieme all’Ucraina, co-presiediamo la Piattaforma di coordinamento dei donatori multi-agenzia e, in linea con il suo percorso europeo, stiamo contribuendo a far avanzare il programma di riforme dell’Ucraina, gettando le basi per una crescita e una ricostruzione sostenibili e garantendo che l’assistenza venga fornita in modo coerente, trasparente e responsabile”. “Restiamo impegnati a fornire e mobilitare il sostegno internazionale, anche da parte del settore privato, per la stabilità economica e finanziaria dell’Ucraina”, si legge nel testo.