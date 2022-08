Ucraina ultime notizie. McDonald’s riaprirà punti vendita. Energia, Scholz spinge per gasdotto da Portogallo

12:20 Scholz, è la guerra di Putin, difficile stop visti ai russi



Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nella tradizionale conferenza stampa estiva, ha parlato anche della guerra in Ucraina descrivendola come la “guerra di Putin” e spiegando che proprio per questo trova “difficile” imporre un divieto generale all’ingresso in Europa ai cittadini russi che, ad esempio, arrivano come turisti, riportano i media tedeschi.

Quella in Ucraina è una guerra “criminale”, ha affermato Scholz aggiungendo che “su questo non c’è dubbio”. Per Scholz il presidente russo Vladimir Putin ha responsabilità in questa “guerra terribile ed inaccettabile”. Il cancelliere, ricordando la sua visita in Ucraina, ha affermato di “aver assistito con grande orrore a molti crimini di guerra”.