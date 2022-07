Ucraina ultime notizie. Kiev: distrutto deposito di munizioni nel sud controllato dai russi

6:54 Di Maio sul gas: abbiamo stoccaggi al 67%, Italia ben attrezzata

«I sacrifici gli italiani li stanno già facendo, il nostro compito è fare in modo che non ne facciano di ulteriori. Sui consumi energetici noi dobbiamo vincere la battaglia europea sul tetto massimo al prezzo del gas e quello è il nostro obiettivo. All’Italia oggi non manca gas. Io sono stato in Algeria, in Congo, in Angola, in Azerbaigian e con quelle missioni abbiamo procurato la quantità che ci serviva. Noi abbiamo gli stoccaggi al 67% in questo momento e dobbiamo continuare a riempirli in vista dell’inverno. Abbiamo tre pipeline e abbiamo accordi di fornitura con Paesi che ce lo danno in Gnl. Quindi, l’Italia è ben attrezzata». Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, a ’Filorosso’ su Rai3. «Quando parliamo del tema dell’energia, dobbiamo ragionare in solidarietà con tutti gli altri Paesi europei. È tutta Europa che deve reagire e siamo in ritardo come Europa», ha aggiunto.