Ucraina ultime notizie. Medvedev a Scholz, Germania agisce come nemico della Russia

11:58 Numero 3 della gerarchia cinese andrà in visita a Mosca

Li Zhanshu, presidente del Comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, numero tre della gerarchia di potere in Cina, andrà la prossima settimana in visita in Russia, a Vladivostok, e sarà il più alto dirigente cinese a farlo dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina in febbraio. Mosca e Pechino da prima della guerra avevano rinsaldato la loro alleanza strategica, definendola un rapporto “senza limiti”, come contrappeso all’influenza geopolitica americana e occidentale, e la Cina non ha mai condannato l’aggressione russa all’Ucraina e le tensioni con gli Usa e l’Occidente si sono acuite nelle ultime settimane con il braccio di ferro su Taiwan. La visita di Li in Russia - fa sapere l’agenzia Xinhua - è inserita in un tour diplomatico, che lo porterà, fino al 17 settembre, anche in Mongolia, in Nepal e in Corea del Sud. In Russia prenderà parte all’Eastern Economic Forum, che si terrà per quattro giorni a Vladivostok, nell’estremo oriente russo che si affaccia sull’Oceano Pacifico. Li Zhanshu, 72 anni, si dovrebbe ritirare dalla carica che ricopre nel partito comunista e nell’Assemblea in occasione della Conferenza del Pcc in ottobre, in che dovrebbe assicurare al presidente Xi Jinping un inedito terzo mandato.