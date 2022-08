Ucraina, ultime notizie. Russia accusa Kiev dell’attentato a Dugina. Stop al gas russo pesa fino al 2,5% sul Pil italiano

12:29 Ft: Russia esclude accordo diplomatico per fine guerra

Mosca non vede alcuna possibilità di una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra in Ucraina e si aspetta, invece, un lungo conflitto. Lo ha riferito Gennady Gatilov, rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite a Ginevra, al Financial Times. «Ora, non vedo alcuna possibilità di contatti diplomatici», ha detto Gatilov. «E più il conflitto va avanti, più difficile sarà avere una soluzione diplomatica». L’Onu è rimasta impantanata nella «politicizzazione» e ciò ha «danneggiato la sua autorità e quella delle sue organizzazioni», ha affermato Gatilov, aggiungendo che è «un peccato» che l’Onu non stia giocando un ruolo più importante. «Penso che l’accordo sul grano sia l’unico esempio del fatto che hanno svolto un ruolo pratico nel tentativo di mediare. Dovrebbe fare più di questo», ha aggiunto. Gatilov ha poi accusato i paesi occidentali di usare la situazione in Ucraina «per fare pressione sulla Russia» e come «strumento di isolamento della Russia». Così facendo, «danneggiano la nostra posizione, economicamente, politicamente, e non si preoccupano del popolo ucraino e dei soldati ucraini», ha detto ancora Gatilov.