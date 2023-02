Ucraina ultime notizie. Kiev, l’Ucraina attaccata con 74 missili da crociera. Blackout diffusi

8:38 Vershinin: «Su negoziati non decide Kiev, ma Washington e Bruxelles»

Sui negoziati per mettere fine al conflitto in Ucraina non decide Kiev, ma Washington e Bruxelles. E’ quanto ha affermato il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Vershinin in un’intervista al canale televisivo Zvezda, rilanciata dall’agenzia Tass. Ricordando i negoziati di Minsk e di Istanbul, il diplomatico russo sottolinea che se questi sono stati interrotti dalla parte ucraina, “la decisione non è presa a Kiev, la decisione è presa a altre capitali, in primis a Washington, a Bruxelles, quindi bisogna fare domanda lì”. Riguardo poi alla possibilità di negoziare con Joe Biden ha detto: “Non dipende da noi, abbiamo chiaramente affermato la nostra posizione”, sottolineando la necessità che il presidente Usa ed il suo entourage mostrino “discrezione e saggezza”.