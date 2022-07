Ucraina ultime notizie. Putin facilita la cittadinanza russa per tutti gli ucraini

7:02 Ministro delle Finanze ucraino: ora la Ue tentenna sugli aiuti

«Se penso a marzo o aprile, ora l'atteggiamento e il desiderio di sostenerci sono molto diversi. Ma la situazione in Ucraina è sempre la stessa. Non ci sono carri armati intorno alla capitale, ma resta una guerra a tutto campo con la Russia, con tutti i missili e l'artiglieria possibili. È una guerra di logoramento e in questo la Russia è più preparata. Certo riceviamo armi e aiuti militari, ma non bastano a vincere e nemmeno a conquistare una posizione di forza sulla Russia in alcune aree. È un chiaro segno che l'Unione europea e il mondo intorno all'Ucraina sono un po' stanchi di questa guerra. Posso capire che soffrano per i prezzi del petrolio e del gas». A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è il ministro delle Finanze ucraino, Serhiy Marchenko. Che spiega: «L'Unione europea ha concordato un'assistenza finanziaria per l'Ucraina da 9 miliardi di euro, ma cosa vediamo al momento? Forse un miliardo questo mese. Poi potrebbe esserci una pausa: non c'è accordo tra i governi dell'Unione. Alcuni governi non sono pronti a sostenere l'Ucraina con una somma del genere. Durante i primi mesi di guerra l'Europa era unita. Ora vediamo opinioni diverse su come sostenere l'Ucraina».