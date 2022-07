Ucraina ultime notizie. Governatore locale: «lancio di missili sulla regione di Kiev»

6:48 Kiev: «Mosca parla di negoziati solo per fermare contrattacco»

Le ultime dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov secondo cui la Russia è pronta a negoziare sarebbero solo uno stratagemma per fermare la controffensiva dell’Ucraina, secondo il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko. «Capiscono che l’Ucraina sta preparando una controffensiva nel sud e vogliono creare l’impressione che sia Kiev a non essere disposta a negoziare», ha detto Nikolenko in un’intervista all’Irish Time. «Lo fanno per guadagnare più tempo, per inscenare falsi referendum e assorbire territori - continua il portavoce del ministero degli Esteri ucraino -. Non vediamo alcuna volontà da parte loro di negoziare. Stanno ancora bombardando le città ucraine. Stanno ancora violando accordi, come quello sul grano. Dicono una cosa pubblicamente, ma ne fanno altre sul campo di battaglia».