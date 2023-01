Ucraina ultime notizie. Erdogan a Putin, serve un cessate il fuoco unilaterale. Patriarca Kirill chiede tregua per Natale ortodosso

7:21 Isw, Mosca vuole rafforzare cooperazione militare con Iran



La Russia cercherà di rafforzare la sua cooperazione con l’Iran per ottenere sistemi d’arma più precisi da utilizzare in Ucraina: lo scrive l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo rapporto pubblicato ieri. L’Isw ricorda che il 28 dicembre i media statali iraniani affermavano che l’Iran riceverà presto 24 caccia Su-35 dalla Russia, probabilmente in cambio di droni e missili balistici di fabbricazione iraniana.

Secondo un blogger russo questi sistemi d’arma di precisione consentirebbero alle forze russe di colpire in modo più efficace le retrovie ucraine protette dai sistemi antiaerei e antimissile occidentali. In precedenza, alti funzionari statunitensi avevano annunciato che la Russia sta fornendo un livello senza precedenti di supporto militare e tecnico all’Iran in cambio di sistemi d’arma di fabbricazione iraniana. In questo quadro, secondo gli esperti dell’Isw, la Russia e l’Iran stanno studiando una nuova rotta commerciale transcontinentale per aggirare le sanzioni ed effettuare spedizioni di armi più consistenti tra i due Paesi.