Ucraina ultime notizie. Kiev: «Nuovo attacco di missili russi su Odessa»

10:33 Kherson, filorussi: «Presto referendum per annessione a Russia»

Le autorità filorusse che amministrano la regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina, occupata dalle forze di invasione di Mosca fin dall’inizio della guerra, hanno confermato che “presto” sarà indetto un referendum per l’annessione alla Federazione russa, nonostante la controffensiva ucraina in atto. Le autorità di Kiev “non capiscono che le offensive senza senso costano decine o anche centinaia di vite di cittadini ucraini”, ha affermato Kiril Stremousov, vice capo dell’amministrazione militare-civile della regione, citato dalla Tass. “Quindi - ha aggiunto Stremousov - nonostante le intimidazioni e le informazioni terroristiche ci sarà comunque un referendum che deciderà l’appartenenza della regione alla Federazione russa”. Il responsabile non ha indicato una data per la consultazione.