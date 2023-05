Ucraina, ultime notizie. Kiev di nuovo sotto attacco. Lukashenko riappare con messaggio agli azeri

9:27 Meloni, la immaginiamo libera e ricostruita anche da imprese italiane

«Siamo convinti che l’Ucraina abbia la possibilità di rinascere ancor più prospera di prima e vivere presto un miracolo economico. E stiamo dando il nostro contributo anche a questo, come fatto con la Conferenza sulla ricostruzione che abbiamo celebrato a Roma e che ha visto la partecipazione di 600 imprese italiane e 150 ucraine. Vogliamo guardare oltre la guerra e il modo migliore per farlo è immaginare un’Ucraina libera e ricostruita anche dalle imprese italiane».

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al «Messaggero», ribadendo che «l’Italia agisce e continuerà ad agire in totale sintonia con gli Alleati europei e nell’ambito dell’Alleanza Atlantica, sempre avendo come stella polare l’interesse nazionale italiano. È quello che abbiamo fatto finora e che continueremo a fare. Per l’Italia è di vitale importanza la tutela del diritto internazionale e la carta dell’Onu, a partire dall’inviolabilità dei confini degli Stati. Se l’invasione russa non fosse contrastata con fermezza ci aspetterebbe un futuro di caos nel quale la forza del diritto verrebbe sostituita dal diritto del più forte. E questo non conviene all’Europa e non conviene all’Italia. Per questo aiutare l’Ucraina ad avere un futuro di pace e libertà è anche nel nostro interesse».