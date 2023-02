Ucraina ultime notizie. Mosca, Occidente spinge Kiev alla conquista di territori russi

12:21 Orban a Ue, «sanzioni distruggono Europa, ci sia dibattito»



In preparazione del vertice straordinario dei leader europei in programma giovedì e venerdì prossimo, si è tenuta una videoconferenza tra il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel e i premier di Ungheria, Polonia, Belgio, Finlandia, Malta, ed il capo di Stato bulgaro, Rumen Radev in cui si è discusso della “guerra in Ucraina, delle difficoltà economiche in Europa e dell’immigrazione clandestina”. Lo rende noto in un tweet Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese, Viktor Orban. Nel corso della videoconferenza il primo ministro magiaro “ha affermato che l’accesso ai fondi Ue di coesione e ricostruzione dovrebbe essere reso molto più rapido e semplice per gli Stati membri dell’Ue”. In merito all’Ucraina, spiega ancora Kovacs, Orban “ha nuovamente chiesto un cessate il fuoco immediato e colloqui di pace, nonché un dibattito politico sostanziale sulle sanzioni di Bruxelles, che stanno distruggendo l’economia europea”.