Ucraina ultime notizie. Medvedev, arsenale nucleare garanzia per preservare Russia

8:04 Le Maire, «separare prezzo del gas da quello dell’elettricità»

Bisogna trovare “nuove fonti di approvvigionamento per non dipendere più dalla Russia” e riformare “il mercato europeo dell'elettricità, per dissociare il prezzo dell'elettricità dal prezzo del gas”, una “urgenza assoluta”, e poi “occorre affermare la solidarietà europea in materia energetica”. Lo dice al Corriere della Sera il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, sottolineando come la crisi energetica sia oggi “la difficoltà più importante per tutte le economie europee” ed evidenziando, in vista delle elezioni in Italia del 25 settembre, come “con Mario Draghi e il suo governo abbiamo lavorato straordinariamente bene sia sulle questioni industriali che sul patto di stabilità, sulla risposta economica alla crisi Covid”. Le Maire “saluta” anche “il lavoro svolto da Draghi per le riforme in Italia e affermare l'amicizia franco italiana, in particolare con il Trattato del Quirinale”. “Per abbassare i prezzi del gas, la nostra priorità sarebbe quella di fare acquisti in comune. Questo permetterebbe di avere una maggiore influenza commerciale sui Paesi fornitori. La seconda soluzione è diversificare le nostre fonti di approvvigionamento in particolare con la costruzione di terminal di gas naturale liquefatto - afferma - Terza opzione, il price cap sul gas. E’ complicato da realizzare, ma siamo pronti a lavorare su questo con i nostri amici italiani”. “Il ruolo degli Stati è quello di proteggere i cittadini europei dall'esplosione dei prezzi dell'energia o dei generi alimentari grazie a misure temporanee - prosegue - E’ la nostra priorità numero uno. Mi rallegro che gli Stati europei, in particolare Germania, Italia, Spagna e Francia, abbiano preso la decisione di proteggere le loro popolazioni dall'aumento dei prezzi”. E sull’energia nucleare dice: “So che la posizione italiana sul nucleare è stata decisa per referendum, una decisione sovrana del popolo italiano. Se gli italiani cambiassero idea, è evidente che una cooperazione sarebbe possibile”.