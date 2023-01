Ucraina, ultime notizie. Kiev: respinti attacchi russi nel Donbass. Missili sul mercato di Kharkiv

11:42 Russia: manifestazione in sostegno di Navalny e altri prigionieri politici a Parigi il 22

Il 22 gennaio, a due anni esatti dall’imprigionamento di Aleksei Navalny, si terrà a Parigi e in diverse altre città del mondo una manifestazione in sostegno del dissidente, degli altri 350 prigionieri politici e oltre duemila persone perseguite per aver espresso la loro opinione sul governo e la guerra, e di tutte le vittime del regime di Putin. A organizzarla i gruppi “Russie Liberés”, fondato nel 2012 per chiedere il rispetto dello stato di diritto in Russia, e la comunità dei “Russi contro la guerra” nata invece dopo il 24 febbraio dello scorso anno. Sarà l’occasione, spiegano, “per gridare la nostra collera e la nostra indignazione di fronte alla repressione in Russia”.

Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny ( REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

“Da anni il regime di Putin è impegnato nella repressione di tutte le forme di contestazione e di censura ogni voce dissidente. Le elezioni sono truccate e i partiti di opposizione vietati. I giornalisti, gli oppositori politici e gli attivisti schierati sul fronte della difesa dei diritti dell’uomo sono regolarmente arrestati, detenuti e torturati. E con la guerra in Ucraina, gli arresti arbitrari, le sentenze sommarie e le violenze della polizia sono aumentati considerevolmente”, denunciando. “Rifiutiamo di rimanere in silenzio, di lasciare che si commettano violazioni dei diritti umani nella totale impunità”, aggiungono. Contro Navalny, arrestato al suo ritorno dalla Germania, dove era stato trasportato in coma nell’agosto dell’anno precedente in seguito all’avvelenamento da parte dell’Fsb, sono aperti al momento più di dieci casi giudiziari. Ha ricevuto da allora, ricordano gli attivisti, una prima condanna a tre anni e sei mesi, e una seconda a nove anni. Ma sono più di 350 i prigionieri politici detenuti nelle carceri russe, fra cui Ilya Yashin, Aleksei Gorinov e Vladimir Kara Murza, più di duemila sono perseguite penalmente per le loro idee politiche, sul regime e la guerra in Ucraina.