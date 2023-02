Ucraina ultime notizie. Biden a sorpresa in visita a Kiev incontra Zelensky

9:27 Duda a Ft: la Nato dia garanzie di sicurezza nel dopoguerra all’Ucraina

Il capo di stato polacco Andrzej Duda ha fatto appello alle potenze Nato affinché l’Ucraina riceva garanzie di sicurezza nel dopoguerra, alla vigilia della visita del presidente americano Biden a Varsavia per riaffermare il supporto occidentale a Kiev a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina.

Duda ha rilasciato un’intervista al Financial Times in cui ha detto che le promesse di garanzie di sicurezza «sarebbero importanti» per l’Ucraina e il morale dei soldati perché aumenterebbero «questa sensazione che la Nato è accanto a loro». Queste garanzie di sicurezza servono perché l’Ucraina è consapevole di non potersi unire ora alla Nato quindi quello che si aspetta è una “partnership” con “qualche forma di garanzie di sicurezza”.

Le garanzie di sicurezza richieste dall’Ucraina sarebbero strutturate in modo diverso e vincolerebbero le principali potenze della Nato come Stati Uniti, Regno Unito e Francia a fornire assistenza militare in caso di un futuro attacco all’Ucraina.