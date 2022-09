Ucraina ultime notizie. Kiev: stiamo riconquistando territori. Mosca invia rinforzi

9:01 Orlando: spero no razionamento energia, serve tetto prezzo gas Ue

«Mi auguro che non sia il razionamento dell’energia la prospettiva futura: c’è un gran lavoro sugli stoccaggi ma il vero grande pericolo legato al razionamento sono i costi che mettono le aziende fuori mercato. Per questo è urgentissimo e non sono ammissibili gli egoismi degli altri paesi Ue, serve un tetto su prezzi del gas, la possibilità di gestire unitariamente nell’Ue la crisi con strumenti comuni come avvenne per il Covid». Lo ha detto nel corso della suo intervento su Rtl 102.5 il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. «Per quello che ci riguarda inoltre serve una grande operazione di redistribuzione spostando le risorse dai profitti record verso quei settori in difficoltà vera e occorre anche introdurre un salario minimo per salvare centinaia di migliaia di persone che con l’aumento dell’inflazione in corso andrebbero verso la disperazione», conclude.