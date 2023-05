Ucraina ultime notizie. Kiev usa i patriot e abbatte un missile ipersonico russo

8:02 Kiev, necessari 397 milioni per sminamento nel 2023



Le risorse necessarie per lo sminamento dei territori dell’ Ucraina per il 2023 ammontano a più di 397 milioni di dollari. Lo ha detto a Ukrinform il primo vice ministro della Difesa ucraino, Oleksandr Pavliuk. “Il costo stimato dell’intera gamma delle attività di sminamento umanitario - ha precisato - è di 37 miliardi di dollari. Il fabbisogno per il solo anno in corso è di oltre 397 milioni di dollari, secondo la Banca mondiale. Questo costo non è definitivo, l’importo può diminuire in modo significativo o aumentare”, ha affermato Pavliuk.

Le spese per lo sminamento sono al centro dello studio per il bilancio del prossimo anno, a partire dal budget necessario per creare ed equipaggiare nuove unità che rafforzeranno le capacità di sminamento del Ministero della Difesa.