Ucraina ultime notizie: distrutto il 30% centrali elettriche ucraine, situazione critica dopo attacchi russi

12:37 I russi rimuovono la recinzione della Casa dei cechi a Mosca

Le autorità russe hanno fatto rimuovere una parte della recinzione della Casa dei cechi a Mosca, affermando che la costruzione non fosse consentita. Il ministero degli Esteri ceco ritiene che questa sia una grave violazione della proprietà, ha riferito la Televisione ceca. La Casa, che serviva come abitazione per i dipendenti dell’ambasciata della Repubblica, è chiusa da marzo scorso per motivi di sicurezza, in seguito all’aggressione in Ucraina: attualmente funziona solo in regime di manutenzione. Le autorità russe hanno rimosso circa 19 metri di recinzione. Secondo la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, la proprietà della Casa ceca è parte integrante dell’Ambasciata ceca in Russia.