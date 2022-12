Ucraina ultime notizie. Missili russi su Leopoli, Kharkiv, Odessa, città in blackout

10:58 Berlino, la Russia sta perdendo, avanti sostegno a Kiev



“Io sono favorevole a che la Germania insieme agli alleati sostenga l’ Ucraina fino al punto che possa vincere questa guerra”. È quello che ha detto il vicecancelliere Robert Habeck in un’intervista alla Dpa. Secondo il ministro verde del governo Scholz, la Russia sta perdendo la guerra. “Nessuno avrebbe pensato che il 2022 finisse in questo modo: la Russia perde sul campo di guerra”, ha affermato. E questo dipende dal fatto che l’Ucraina “riceve armi dall’Europa, dai Paesi della Nato e dagli Usa” e che “usa queste armi in modo strategico e intelligente”. “Ci saranno sempre sistemi per dare nuovo sostegno ma devono essere decisi in coordinamento con gli alleati”, ha aggiunto Habeck, per il quale “è un bene che gli Usa forniscano i Patriots. Per la Germania vale questo: noi sosteniamo l’Ucraina anche con armi pesanti da mesi, e continueremo a farlo”.