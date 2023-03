Ucraina ultime notizie. Zelensky al fronte vicino Bakhmut. Mosca: «Usa non mettano a prova nostra pazienza con droni»

11:57 Cina: W.Post su visita Xi a Mosca, «Paese emerge come attore politico più capace»

“Stiamo assistendo all’emergere della Cina come attore politico più capace”. Questa l’analisi suggerita da Ishaan Tharoor, editorialista di politica estera al Washington Post, dopo la visita a Mosca del presidente cinese, Xi Jinping. Una visita, spiega, che conferma un cambio di passo del gigante asiatico. Per anni l’economia è stata al centro di questo nuovo ’ordine cinese’, si legge nell’editoriale, nel quale si ricordano gli “sforzi massicci” compiuti come la Belt and Road Initiative, sulla base della quale le società statali cinesi investono in grandi progetti infrastrutturali in tutto il mondo. Ma ora emergono anche ambizioni politiche. Ne è un esempio il piano di pace formulato da Pechino per la fine della guerra in Ucraina. Un altro esempio calzante è la recente mediazione di Pechino per il riavvicinamento tra l’Arabia Saudita e l’Iran. L’anno scorso, ricorda Tharoor, Xi ha svelato una visione alternativa all’ordine mondiale guidato dall’Occidente, chiamato “Iniziativa di Sicurezza Globale”. Anche se perfezionata dai successivi ’documenti concettuali’ emessi da Pechino, l’iniziativa rimane un insieme di principi in gran parte vaghi sulla pace mondiale e le relazioni di vicinato.