Ucraina ultime notizie. Zelensky all’Europarlamento: «L’Ucraina vincerà e sarà membro dell’Ue»

10:15 Difesa Gb, meteo può rallentare battaglia a marzo



Le condizioni meteorologiche come inevitabile parte del conflitto: lo sottolinea anche oggi il ministero britannico della Difesa nel suo consueto aggiornamento sugli sviluppi militari del conflitto in Ucraina basato su rapporti di intelligence. In particolare l’indicazione oggi è che sia le forze russe sia quelle ucraine con tutta probabilità non pianificheranno mosse significative per il periodo che va dalla metà alla fine di marzo. E’ allora infatti che i movimenti dei mezzi possono risultare più complicati per via del “fango”. Al contrario di quanto si possa immaginare, infatti, lo sciogliersi della neve per l’aumento delle temperature rende il terreno particolarmente difficile. Da questo punto di vista, perciò, il periodo peggiore potrebbe essere la fine di marzo. Si nota anche però che queste indicazioni -per alcuni versi oggettive- possano essere scavalcate da priorità politiche e operative da parte dei vertici militari dell’una o dell’altra parte. Si pensi infatti alla decisione di Mosca di lanciare le sue operazioni un anno fa in pieno inverno.