Ucraina ultime notizie. Macron: Mantengo comunicazioni regolari con Putin. Kiev al gelo

7:03 Francia, l’Occidente non cerca di distruggere Russia



Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che il suo Paese e le altre nazioni occidentali non stanno cercando di distruggere la Russia, che ha attaccato l’ Ucraina . “Non è mai stata la nostra prospettiva in Francia”, ha risposto Macron in un’intervista alla Cbs andata in onda domenica e ripresa anche dalla Tass. “Inoltre abbiamo relazioni molto strette dal punto di vista culturale e storico” con Mosca, e “abbiamo sempre rispettato il popolo russo”, ha aggiunto il presidente francese.