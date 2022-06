Ucraina, ultime notizie. Missile Sarmat operativo entro l’anno. Zelensky invita Orbán a Kiev

12:47 Finlandia: «Non è il momento di aprire riforma dei trattati»

«Questo non è il momento di aprire i negoziati per modificare i trattati ma di concentrarsi sulle cose pratiche, per esempio come mitigare gli effetti del cambiamento climatico e, soprattutto, aiutare l’Ucraina a vincere la guerra». Lo ha detto Tytti Tuppurainen, ministro finlandese per gli Affari Europei, a margine del consiglio affari generali.

«La Finlandia - ha affermato - vuole riformare l’Ue ma possiamo fare molto nel quadro dei trattati attuali, come abbiamo fatto per combattere la pandemia o aiutare l’Ucraina, non è una questione di trattai ma di volontà politica: forse dobbiamo sfruttare al meglio ciò che abbiamo prima di gettarci in un esercizio burocratico che impegnerà in modo indefinito i nostri migliori talenti e che può avere dalle conseguenze incerte».