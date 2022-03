Ucraina ultime notizie. Attacco a Mykolaiv: bombardato il palazzo della Regione. Mariupol resiste all’assedio

8:25 Petraeus (Cia): «Se bene armati gli ucraini possono respingere i russi»

«Non penso sia saggio escludere la possibilità che l’Ucraina respinga i russi e li “sconfigga”, almeno in parte del Paese; comunque al momento non prevedo questo esito. Detto ciò, se ricevono sufficienti risorse critiche dai Paesi Nato, gli ucraini potrebbero essere in grado di lanciare contrattacchi multipli, respingere i russi e limitare i danni provocati da missili, razzi e bombardamenti».

È l’analisi del conflitto ucraino in corso che il generale ed ex capo della Cia, David Petraeus, ha tracciato in un’intervista al Corriere della Sera. «Queste risorse possono inclinare la bilancia a favore dell’Ucraina e avvantaggiarla al tavolo dei negoziati. Ma non si può neppure escludere che la Russia si rimetta in sesto, riacquisti impulso nel Sud-Est e possibilmente nel Nord-Est - ha aggiunto -. Insomma, non si può escludere nulla per ora, nonostante la straordinaria prova degli ucraini e le carenze dei russi». La “speranza” dell’ex capo della Cia «è che alcuni Paesi confinanti con l’Ucraina diano una mano con gli aerei, in silenzio, senza annunciarlo», ha concluso.