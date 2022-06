Ucraina, ultime notizie: le forze di Kiev si ritirano da Severodonetsk

7:28 Brics, nella dichiarazione finale sostegno al dialogo Mosca-Kiev

Ci sono anche il sostegno ai colloqui tra Russia e Ucraina e l’impegno «a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale di tutti gli Stati» nella dichiarazione finale dei leader dei Paesi dei Brics, al termine del loro 14esimomo summit, oltre a un appello per un maggiore controllo degli armamenti e alla richiesta di distribuzione più equa dei vaccini contro il Covid-19. I Brics - l’acronimo di Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica - hanno riaffermato nel lungo testo di 75 punti diffuso in piena notte l’impegno al multilateralismo, alla cooperazione basata sul rispetto reciproco, la giustizia e l’uguaglianza, oltre alla necessità di una riforma globale dell’Onu, incluso il Consiglio di Sicurezza. Il proposito è quello di un mondo libero da armi atomiche: «Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta», si legge ancora, mentre c’è anche l’invito - sotto il profilo economico - alle nazioni sviluppate ad adottare politiche responsabili per evitare gravi ripercussioni sui Paesi in via di sviluppo.