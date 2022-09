Ucraina, ultime notizie. Melitopol, salta in aria la sede del partito di Putin. Mosca chiede nuovo incontro Onu

11:52 Pentagono invia a Kiev Excalibur, il proiettile più preciso

Il Pentagono ha inviato all’Ucraina il suo proiettile di artiglieria a più alta precisione, l’Excalibur a guida Gps, secondo documenti di bilancio che confermano l’aggiunta non annunciata all’arsenale per combattere l’invasione russa. Lo riferisce Bloomberg citata dai media ucraini. Finora i funzionari non hanno risposto sull’invio di Excalibur nonostante i rapporti secondo cui era in corso la pianificazione dei rifornimenti e l’uso già in atto dell’esercito di Kiev. L’Excalibur è un’arma a guida satellitare che può colpire entro due metri dal suo bersaglio, è stata usata per la prima volta in Iraq nel 2007 nell’uccisione del leader di al-Qaeda Abu Jurah e dei suoi collaboratori. Utilizzato negli obici da 155 millimetri, l’artiglieria da campo dell’esercito, il proiettile è stato sviluppato in collaborazione da Raytheon Missiles and Defense e Bae Systems Bofor . L’Excalibur a guida di precisione consente ai comandanti di concentrarsi sui bersagli in modo più preciso. Ha un’autonomia di 40,5 chilometri, secondo i documenti. Il Dipartimento della Difesa spenderà 92 milioni di dollari in fondi supplementari approvati dal Congresso “per l’acquisto di munizioni M982 Excalibur sostitutive di quelle trasferite in Ucraina a sostegno dello sforzo internazionale per contrastare l’aggressione russa”, secondo un documento di bilancio del mese scorso che non era stato precedentemente divulgato.