Ucraina, ultime notizie. Mercenari Wagner rivendicano conquista Soledar. Oggi voto in Senato su invio armi a Kiev

7:16 Zelensky ai Golden Globe: chiaro chi vincerà, no Terza Guerra Mondiale

«È chiaro chi vincerà in Ucraina», dove «la guerra non è ancora finita». Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio in videoconferenza alla cerimonia di assegnazione dei Golden Globe. «Non ci sarà una Terza Guerra Mondiale», ha aggiunto Zelensky, dicendo che «la situazione sta cambiando» in Ucraina. «La prima guerra mondiale ha causato milioni di vittime. La seconda guerra mondiale ne ha causate decine di milioni. Non ci sarà una terza guerra mondiale, non è una trilogia”, ha detto Zelensky sostenendo che con l’aiuto del mondo libero “l’Ucraina fermerà l’aggressione russa sulla nostra terra».