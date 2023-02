Ucraina ultime notizie. Borrell (Ue): «Ucraina entrerà in Europa insieme ad altri Paesi balcanici»

9:33 Macron: «Solo la diplomazia può porre fine alla guerra»

La guerra tra Russia e Ucraina può essere fermata solo attraverso i negoziati. Lo ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron in un’intervista rilasciata a ’France Inter’, a ’Le Figaro’ e a ’Le Journal du Dimanche’.

«Auspico la sconfitta della Russia in Ucraina e che l’Ucraina sia in grado di difendere la sua posizione, ma sono convinto che la fine (del conflitto, ndr) non sarà raggiunta militarmente», ha detto Macron, sottolineando che «nessuna delle due parti può prevalere completamente» perché «gli effetti della mobilitazione non sono così grandi come previsto e hanno limiti di capacità». Macron ha anche ribadito che l’Ucraina ora ha bisogno di un’offensiva militare per riportare la Russia al tavolo dei negoziati. Tuttavia, non crede che la Russia debba essere attaccata sul proprio territorio, come alcuni hanno suggerito. «Costoro vorrebbero schiacciare la Russia. Questa non è mai stata e non sarà mai la posizione della Francia», ha scandito il presidente francese. Macron ha espresso dubbi sulla possibilità di una significativa pressione interna in Russia per porre fine al conflitto. «Pensiamo onestamente che una soluzione democratica emergerà dalla società civile russa, dopo anni di indurimento e conflitto? Lo desidero ma non ci credo veramente», ha aggiunto Macron, affermando che qualsiasi alternativa al presidente russo Vladimir Putin all’interno dell’attuale assetto gli sembra peggiore.