Ucraina ultime notizie. Le Maire: stop Ue a petrolio russo in poche settimane. Nuovo tentativo per un corridoio umanitario a Mariupol

11:42 Kiev: I russi continuano i raid su Azovstal

“Pasqua ortodossa. Ma finora le forze russe stanno continuando ad attaccare Azovstal a Mariupol, il posto in cui si trovano i nostri civili e militari è bombardato pesantemente con bombe e artiglieria”. Lo denuncia in un tweet Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino, sostenendo che i russi “accumulano forze ed equipaggiamento per l’assalto”.

“Chi aveva dato ordine di ’non assaltare’?”, chiede Podolyak in riferimento a quanto emerso due giorni fa sulle indicazioni di Vladimir Putin di non dare l’assalto finale all’acciaieria. Poi, il consigliere di Volodymyr Zelensky ha esortato i russi a “pensare a quel che resta della loro reputazione: per questo sono necessari tre passi: annunciare una vera tregua per Pasqua a Mariupol, corridoio umanitari immediati per i civili, concordare “un round speciale di negoziati” in modo che possiamo recuperare e scambiare i nostri militari”.

