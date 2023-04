Ucraina, ultime notizie. Tokyo protesta contro le esercitazioni russe nel Pacifico

8:06 Al via maxi esercitazioni in Svezia, partecipa anche Kiev

Iniziano oggi in Svezia le più grandi esercitazioni militari che il Paese abbia mai organizzato con i suoi partner negli ultimi 25 anni: alle manovre, denominate Aurora 23, parteciperà anche l’Ucraina, come riporta Ukrinform. Insieme alle Forze armate svedesi e ucraine ci saranno quelle di altri 12 Paesi, per un totale di 26.000 militari. Lo scopo è quello di migliorare il potenziale delle truppe nel contrastare un eventuale attacco armato contro il Paese. Le esercitazioni, che si concluderanno a maggio, si terranno in varie parti della Svezia e coinvolgeranno l’Esercito, l’Aeronautica, la Marina e la guardia nazionale svedesi. Oltre alla Svezia e all’Ucraina partecipano Stati Uniti, Regno Unito, Finlandia, Polonia, Norvegia, Estonia, Lettonia, Lituania, Danimarca, Austria, Germania e Francia. «L’addestramento è un buon modo per rafforzare... le nostre capacità militari. Pertanto, condurre esercitazioni su larga scala e prolungate è fondamentale per creare una difesa più forte», hanno dichiarato le Forze armate svedesi in un comunicato.

Leggi l’analisi / Nato, cosa ne sarà dell'Alleanza quando avrà sconfitto la Russia di Putin? (di U. Tramballi)