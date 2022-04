Ucraina ultime notizie. Mosca conferma il raid su Kiev. Bombe su checkpoint in Russia

11:35 Kiev, 700 studenti Donbass costretti a donare sangue a soldati russi feriti

Sono almeno 700 gli studenti universitari delle regioni di Donetsk e Luhansk nel Donbass che sono stati costretti a donare in massa il loro sangue ai soldati russi rimasti feriti negli scontri in Ucraina. Lo denuncia su Facebook la garante per i diritti umani dell’Ucraina Ludmilla Denisova spiegando di essere a conoscenza di almeno 700 casi di donazione forzata di sangue in diversi istituti per l’istruzione. Si tratta, afferma, di una violazione da parte della Russia dell’articolo 11 del protocollo delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali. La funzionaria ha quindi rivolto un appello alla Commissione d’indagine dell’Onu per le violazioni dei diritti umani commesse durante l’invasoione militare russa dell’Ucraina di prendere in considerazione questi fatti. Denisova ha quindi denunciato donazioni di sangue forzata presso Donetsk National University, Donetsk National Technical University, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Donbas Law Academy, Gorky Donetsk National Medical University, Luhansk Medical University, Luhansk Agrarian University, Luhansk Pedagogical University, Luhansk Academy of Internal Affairs.

Un piccolo centro di Donesk