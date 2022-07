Ucraina ultime notizie. Usa: avanti con aiuti a Kiev, possibili nuove sanzioni a Mosca

13:27 Viceministra Ucraina in Ue,«Russia deve pagare danni guerra»

“La Russia deve pagare con i suoi asset per la ricostruzione dell’Ucraina”. E’ quanto sottolinea, all’ANSA, la vice ministra della Giustizia del governo ucraino, Iryna Mudra, a Bruxelles per una serie di colloqui, tra i quali quello con il capo di gabinetto del commissario Ue alla Giustizia, Genevieve Tuts. Lo stato attuale “rende difficile per gli Stati europei confiscare i beni russi e noi stiamo cercando gli strumenti giuridici adatti” per farlo, spiega Mudra, che osserva: “Gli europei hanno sottolineato la loro intenzione a fare ciò e anche a far sì che l’Ucraina ottenga questi asset per la ricostruzione. Vediamo che i Paesi stanno considerando di mettere in campo delle modifiche alle loro legislazioni nazionali per fare in modo che gli asset russi non siano solo congelati ma anche confiscati”. Secondo l’esponente del governo Zelensky, per la confisca degli asset privati permangono dei problemi - “ci potrebbero essere contestazioni” - ma l’Ucraina “chiede azioni sui beni sovrani dello Stato russo”. Sulla tempistica della ricostruzione Mudra premette che “la guerra è ancora in corso” ma l’importante “è avere un processo chiaro e trasparente ed è per questo che dobbiamo creare preventivamente un contesto giuridico” per procedere alla confisca degli asset. “Non ci facciamo illusioni che ciò avvenga domani” ma sulla necessità di una confisca degli asset russi “credo che la posizione favorevole non debba essere dell’Ucraina ma tutte le democrazie. Noi non abbiamo provocato questa guerra. Ogni giorno le bombe russe colpiscono le nostre città, uccidono i nostri civili e i nostri bambini. Sono colpiti continuamente obiettivi non militari. E Mosca non si ferma, i danni e le distruzioni sono via via maggiori”.