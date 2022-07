Ucraina ultime notizie. La Russia ha iniziato a esportare cereali dalle aree occupate dell’Ucraina

12:41 Bielorussia: Onu, repressione contro chi manifesta per guerra

“All’ombra della guerra in Ucraina, la repressione e un clima di paura e impunità regna in Bielorussia, dove continua la contrazione dello spazio civico ed è peggiorata la situazione dei diritti umani’’. A dichiararlo, davanti al Consiglio delle Nazioni Unite, è stata Anaïs Marin, Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, evidenziando come tutto ciò ha costretto all’esilio centinaia di bielorussi vittime di repressioni o intimidazioni, sostenitori dell’opposizione, società civile, avvocati, giornalisti e molti cittadini comuni. ’’Pressioni, molestie, intimidazioni e minacce vengono utilizzate contro le organizzazioni della società civile e i media indipendenti’’ che manifestano contro la guerra, ha avvertito, sottolineando che “le autorità hanno continuato la loro politica di inasprimento della legislazione’’ volta a ridurre al silenzio tutti i media che esprimono opinioni dissenzienti. Anais Marin ha raccontato di perquisizioni della polizia nei locali delle organizzazioni non governative, nelle redazioni dei media, nonché nelle abitazioni dei loro dipendenti o dei loro parenti. Incursioni, ha detto “sistematicamente” accompagnate dal sequestro di apparecchiature informatiche, comprese quella dei figli dei sospettati’’. A ciò segue di solito la detenzione dei perquisiti e l’avvio di procedimenti penali con pretesti dubbi, come accuse di evasione fiscale o organizzazione di attività non autorizzate. “L’ottica è quella di epurare la società civile dagli elementi indesiderabili’’. Dallo scorso anno, più di 300 ONG e media indipendenti sono stati costretti allo scioglimento. Come risultato di questa “massiccia campagna di persecuzione e liquidazioni”, la maggior parte dei difensori dei diritti umani bielorussi è stata costretta all’esilio per motivi di sicurezza. Coloro che non volevano o non potevano fuggire, ha aggiunto, si trovavano dietro le sbarre. Ad oggi, 1.214 persone sono incarcerate in Bielorussia per motivi politici, inclusi 30 professionisti dei media. Si assiste inoltre a licenziamenti ingiusti dei dipendenti delle imprese statali e degli enti pubblici, delle istituzioni educative e culturali, dei pochi sindacati indipendenti rimasti. Quanto agli avvocati che difendono persone che hanno espresso opinioni dissenzienti, sono stati tutti soggetti a sanzioni disciplinari e una cinquantina di loro ha avuto la revoca della licenza.