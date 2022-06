Ucraina ultime notizie. Missili russi contro la regione di Odessa, 6 feriti

8:23 Gas: avvio in rialzo in Europa, ad Amsterdam sale a 136 euro

Avvio in rialzo per le quotazioni del gas in Europa, mentre prosegue la guerra in Ucraina e con i Paesi che lavorano per ridurre la dipendenza dalla Russia. Ad Amsterdam il prezzo sale a 136 euro al Mwh, in aumento del 5,8%.