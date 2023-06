Ucraina, ultime notizie. Missili russi su Odessa: almeno 3 morti. Putin: «La controffensiva sta fallendo»

8:54 Camera Usa vota risoluzione, Mosca rilasci Gershkovich

La Camera americana ha votato all’unanimità l’approvazione di una risoluzione bipartisan che chiede alla Russia di liberare immediatamente il reporter del Wall Street Journal incarcerato Evan Gershkovich. Lo riporta lo stesso quotidiano Usa. La risoluzione del Congresso richiede che Mosca rilasci Gershkovich e che gli fornisca libero accesso ai funzionari consolari statunitensi durante la sua prigionia. Non ha la forza vincolante della legge statunitense, ma sottolinea il sostegno del Congresso agli sforzi dell’amministrazione Biden per liberarlo. Gershkovich, 31 anni, è stato arrestato il 29 marzo dal Servizio di sicurezza federale (Fsb) mentre era in viaggio per un reportage nella città russa di Ekaterinburg. All’inizio di aprile i media statali russi hanno riferito che è stato formalmente accusato di spionaggio. Gershkovich si è dichiarato non colpevole, per quelle che sono le prime accuse del genere contro un giornalista americano dai tempi della Guerra fredda. Il mese scorso un tribunale russo ha esteso la sua detenzione fino ad agosto nella prigione di Lefortovo a Mosca, dove è detenuto da fine marzo.