Ucraina, ultime notizie. Mosca, Aiea non può visitare Zaporizhzhia se Kiev non ferma raid. Oggi vertice Zelensky, Ergodan e Guterres

6:45 Mosca, Kiev con bombe su Zaporizhzhia viola trattati internazionali

»Bombardando la centrale nucleare di Zaporizhzhia le forze di Kiev violano i principi base dei trattati internazionali». È quanto dice Igor Vishnevetsky, vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo. Lo riporta la Tass. «Non puoi sparare agli impianti nucleari, non puoi esporre le centrali nucleari all’artiglieria. È estremamente pericoloso - ha detto - la parte ucraina ne è ben consapevole, ma ciononostante è impegnata in questo, nel terrorismo nucleare, ed è di grande preoccupazione che riceva sostegno», ha aggiunto mettendo in luce che tutto ciò «potrebbe finire in un disastro».