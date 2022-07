Ucraina ultime notizie. Zelensky, allarme grano: «Raccolto dimezzato». E Putin annuncia i missili ipersonici

8:43 Russia recluta volontari anche senza esperienza in cambio di soldi

Da Murmansk nel Circolo Polare Artico a Perm negli Urali e Primorsky Krai nell’Estremo Oriente russo, Mosca sta facendo appello al patriottismo dei russi per andare a combattere in Ucraina dietro compenso in denaro. Non sempre è richiesta un’adeguata esperienza militare.

Lo segnala Rzeczpospolita che spiega come si sembri puntare sulle regioni più povere e isolate, approfittando della tentazione di guadagnare soldi in fretta. Gli analisti stimano che in questo modo oltre 30mila i volontari potranno essere mobilitati per ricostituire i ranghi russi decimati dai cinque mesi di guerra.