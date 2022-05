Ucraina ultime notizie. Moody’s taglia le stime di crescita mondiali. Mosca: Kiev accetti nostre richieste

10:03 Sindaco Kiev, russi non hanno rinunciato a Kiev

«La Russia spera ancora di prendere il controllo della capitale ucraina». Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, al forum economico mondiale di Davos. «Non è un segreto che la priorità della Russia sia occupare l’intero Paese e l’obiettivo principale di Mosca è ancora la capitale dell’Ucraina, il cuore del Paese», ha affermato. «È chiaro che non si tratta di un’operazione militare speciale, come sostiene la Russia. È il genocidio del popolo ucraino con bambini, donne e anziani uccisi», ha aggiunto il sindaco trattenendo a stento la commozione.

Klitschko ha anche detto quale è la cifra necessaria per ricostruire la città: «Abbiamo calcolato che ci vorranno circa 80 milioni di euro per ricostruire Kiev». Sono soldi che serviranno non solo per le infrastrutture, «ma per sostenere la nostra economia». A causa della guerra, ha sottolineato il lindaco, sono stati distrutti «più di 300 edifici, 200 appartamenti. Solo da poco tempo abbiamo iniziato a ricostruire: il nostro obiettivo è di dare una cosa a ogni ucraino che è rimasto senza, ma anche di aiutare coloro che sono rimasti disoccupati». Il sindaco ha poi ringraziato «tutti i Paesi per il sostegno mostrato finora nell’aiutare a ricostruire soprattutto a coloro che hanno accolto i rifugiati».

«Noi siamo un puzzle importante» per le mire colonialistiche della Russia. «Mosca non accetta che vogliamo far parte dell’Europa, vuole occupare l’Ucraina e credo che il suo obiettivo non si fermerà al confine», ha aggiunto Klitschko nel suo intervento. «Non stiamo difendendo solo l’Ucraina, ma tutti voi perché abbiamo gli stessi valori», ha ribadito Klitschko. «Questa è la più grande guerra in Europa dal secondo conflitto mondiale e dobbiamo fermarla», ha aggiunto.