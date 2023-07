Ucraina, ultime notizie. Nato: Ucraina più vicina. Zelensky, nessun compromesso con la Russia sui territori

7:23 Lavrov, negoziati a luglio? Notizie inaffidabili

«Sono inaffidabili» le notizie che riferiscono di un possibile negoziato a luglio per risolvere la situazione in Ucraina. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa «Tass», è il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista al quotidiano russo «Lenta.ru». Il 26 giugno, il canale televisivo tedesco Ard aveva infatti riferito che i negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina potrebbero prendere il via ufficialmente a luglio. L’emittente tedesca in quell’occasione aveva parlato di un incontro internazionale sull’Ucraina che si sarebbe svolto «in condizioni di massima segretezza» su richiesta di Kiev il 24 giugno a Copenaghen con la partecipazione di diplomatici dei paesi occidentali, nonché rappresentanti di Brasile, India, Cina e Sud Africa. «Non abbiamo ricevuto segnali di questo tipo. Ci sono tutte le ragioni per credere che queste informazioni siano inaffidabili, dato l’ostinato desiderio di Kiev e dei suoi alleati occidentali di intensificare le ostilità», spiega Lavrov.