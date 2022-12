Ucraina ultime notizie. Accordo in Consiglio Ue su aiuti all’Ucraina per 18 miliardi nel 2023. Le scorte di gas italiane scendono all’88%

12:24 Banksy, stampa in vendita su Fondazione Legacy of war

Il lavoro impacchettato dell’artista di strada Banksy nella città di Hostomel, regione di Kiev, il 2 dicembre 2022 (Andrii Nebytov via Telegram/Handout via Reuters)

Dopo le incursioni delle scorse settimane per lasciare immagini contro la guerra sui muri distrutti nei dintorni di Kiev Banksy continua gli interventi a favore dell’Ucraina. Una sua stampa in edizione numerata di 50 esemplari al prezzo di 5mila sterline l’ una -con l’immagine di un topolino su una scatola di cartone che scivola verso il basso mentre di aggrapparsi con le unghie graffiando così la scritta rossa - Fragile è in vendita sul sito della Fondazione legacy of war (Letteralmente eredità di guerra) che sostiene le popolazioni civili coinvolte nel conflitto.

Gilles Duley, amministratore delegato di Legacy of war ha detto che i fondi raccolti dalla vendita verranno utilizzati per l’ acquisto di nuove ambulanze e veicoli di supporto, necessarie in Donbas per portare via persone con disabilità, gli anziani e le vittime civili. E per generatori, stufe a gas e luci ad energia solare per le comunità che devono affrontare il rigido inverno senza elettricità.