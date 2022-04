Ucraina ultime notizie. Nella notte colpite Odessa e Kherson. Missili su Ternopil

12:29 Starace, un miliardo per terminale di Porto Empedocle

L’amministratore delegato del gruppo Enel, Francesco Starace, annuncia “la ripresa di un investimento che era purtroppo stato messo in naftalina sette anni fa da parte dei governi precedenti per la rigassificazione a Porto Empedocle”. “Quindi un terminale di rigassificazione che ha tutti i permessi che, per sette anni, abbiamo rinnovato anno per anno aspettando che ci fosse finalmente il via libera per questo tipo di investimento: un miliardo circa su Porto Empedocle per attrezzare la Sicilia a ricevere navi gasiere e dare flessibilità di fornitura di gas”, dichiara Starace a un convegno di Merita.