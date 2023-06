Ucraina, ultime notizie. Nuova notte di attacchi a Kiev. Zelensky: «Paesi europei nella Nato»

Nuova notte di attacchi di droni russi su Kiev, con l’allarme antiaereo scattato in tutta l’Ucraina. Per contrastare Mosca «ogni Paese europeo» deve far parte «dell’Ue e della Nato», afferma Zelensky. Anche la Meloni spinge per l’ingresso di «Ucraina, Moldavia, Georgia e Balcani occidentali» nell’Unione Europea. Mosca afferma di aver respinto un attacco nella regione russa di Belgorod. In Svizzera nuovo no ad armi elvetiche a Kiev. La Polonia assicura che addestrerà piloti ucraini su F-16